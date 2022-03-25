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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

ЧЭМК ищет замену импортному оборудованию для экопрограммы

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) пересматривает экологическую программу из-за отказа от сотрудничества зарубежных проектантов и поставщиков оборудования, сообщил через пресс-службу гендиректор предприятия Павел Ходоровский.

"На сегодняшний день мы имеем официальный отказ от пяти иностранных фирм, с которыми были заключены договоры о проектировании и поставках оборудования для строительства ряда объектов на ЧЭМК, улучшающих экологическую ситуацию. Поэтому мы уже начали перерабатывать проекты с учетом использования только отечественных агрегатов и механизмов", - уточнил он.

Пока, по его словам, "отношения с иностранными компаниями на паузе", но ЧЭМК надеется на возобновление сотрудничества.

"Может быть, иностранные компании завтра изменят свое мнение и вновь дадут согласие на сотрудничество. Мы надеемся, что рано или поздно экономическая составляющая начнет превалировать над политической. То, что происходит сегодня, когда политика диктует экономике, - это нонсенс", - считает Ходоровский.

Компания не отказывается от планов модернизации, предусмотренных соглашением с правительством Челябинской области.

"Мы сделаем это с использованием нашего, российского оборудования. Мероприятия, в которых нет иностранной составляющей, безусловно, выполняются и будут выполняться в 2022 году", - сказал топ-менеджер.

В апреле, по его словам, будет запущена в эксплуатацию после капитальной модернизации плавильная печь №45. Работы проводились в рамках мероприятий по промышленной реконструкции печей цеха №7.

ЧЭМК до 2023 года планировал направить на мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду более 11 млрд рублей, в том числе модернизировать две плавильные печи на ферросплавном производстве, построить новую систему газоочистки на электродном производстве, сообщалось ранее. Мероприятия реализуются в рамках соглашения с правительством Челябинской области, обновленный вариант которого был подписан в феврале 2021 года.

ЧЭМК - крупный производитель ферросплавов, контролируется семьей челябинского предпринимателя Юрия Антипова.

ЧЭМК Павел Ходоровский Юрий Антипов Челябинская область
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