OR Group не сможет исполнить обязательства по досрочному погашению бондов 001Р-01

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") сообщила, что, в связи с поступлением существенного объема требований на досрочное погашение облигаций серии 001Р-01, не видит возможности исполнения обязательств по оферте.

По данным эмитента, в течение срока предъявления требований о досрочном погашении бондов 001Р-01, а именно в период с 4 по 24 марта были предъявлены требования по 538 866 бумагам от владельцев облигаций на сумму 404 149 500 рублей. В связи с этим компания заявляет, что "не видит возможности исполнения обязательств по оферте". Ранее компания уже предупреждала о рисках для последующих выплат, если большинство держателей бондов серии 001Р-01 решат воспользоваться офертой на досрочное погашение.

Накануне компания допустила по данному выпуску техдефолт, поскольку не смогла выплатить 25% от номинальной стоимости облигаций на сумму 370,787 млн рублей. При этом купон "ОР" выплатила.

В качестве причины неисполнения обязательства эмитент указал "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере".

В сообщении отмечалось, что общее количество бумаг, по которым выплачен купонный доход - 1 483 150 штук с учетом досрочного погашения 16 850 облигаций по требованию владельцев ранее. Объем выпуска в обращении - 1,112 млрд рублей.

Трехлетний выпуск бондов серии 001Р-01 на 1,5 млрд рублей был размещен в октябре 2019 года по ставке квартального купона 12% годовых.

ООО "ОР" 3 февраля допустило дефолт по нерыночным бондам серии БО-07, основным владельцем которых является Промсвязьбанк, не выплатив "тело" долга на 592 млн рублей. После этого по выпуску серии 001Р-01 наступила ковенанта "кросс-дефолт", приводящая к возможности досрочного погашения.

В релизах эмитента ранее неоднократно подчеркивалось, что группа продолжает обслуживать текущие долговые обязательства - выплачивать проценты по открытым кредитным линиям и купонные доходы. С начала 2022 года OR GROUP осуществила выплаты по купонным платежам на сумму 152 млн рублей. Основными банками-кредиторами группы являются ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

В настоящее время в обращении находятся, помимо дефолтного выпуска, 8 выпусков биржевых облигаций компании на 4,75 млрд рублей.

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. У группы 760 точек под брендом Westfalika в 308 городах России.