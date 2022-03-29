"Роснано" не стало раскрывать информацию о купоне по бондам

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роснано" решила не раскрывать в существенном факте информацию о выплате очередного купона по облигациям, следует из сообщения "Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента".

Обычно такой вид сообщений указывает на исполнение эмитентом обязательств по выплате купона облигаций.

"Информация не раскрывается в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351", - все, что сказано в раскрытии.

Накануне НРД сообщил, что получил и перевел выплату по 13-му купону облигаций "Роснано" серии БО-П01. Размер выплаты на одну облигацию составил 27,42 рубля, дата выплаты - 28 марта.

Компания разместила 5-летний выпуск на 10 млрд рублей в декабре 2018 года по ставке квартального купона 10,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й день, предшествующий дню начала купонного периода, плюс 2,5%. Таким образом, ставка купона, по которому осуществляется выплата, составила 11% годовых, ставка следующего купона составит 22,5% годовых.

В апреле 2021 года Роснано в сообщении о существенном факте объявило о возможности досрочного погашения данного выпуска после наступления нарушения по ковенанте (снижение показателя "Средний коэффициент ликвидности" ниже значения 1,2 по итогам трех завершенных отчетных периодов, каждый из которых составляет 12 месяцев подряд (2018, 2019, 2020 финансовые годы)), срок приема заявок составлял целый год, а дата исполнения оферты по досрочному погашению приходилось на 16 марта текущего года, однако компания не раскрыла, сколько в итоге было принесено заявок.

После неожиданного и неприятного сюрприза об объявлении компанией возможной реструктуризации долга в ноябре прошлого года, начиная с 1 декабря 2021 года компания погасила выпуск бондов на 4,5 млрд рублей, а также осуществила 7 купонных выплат.

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет на текущий момент 67,08 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций "Роснано" на 35,68 млрд рублей и три выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Все выпуски классических облигаций обеспечены госгарантией.

Выпуск классических облигаций 6-й серии на 9 млрд рублей гасится в октябре 2022 года, 7-й серии на 9 млрд рублей - в декабре 2022 года. Выпуск на 12 млрд рублей серии БО-002Р-03 без госгарантии должен быть погашен в октябре 2022 года. Сроки погашения остальных бумаг приходятся на 2023-2028 гг.

Ближайшая выплата по купону "Роснано" предстоит 4 апреля 2022 года.