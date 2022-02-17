Proxima Capital поможет OR Group в реструктуризации долгов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - OR Group (прежнее название "Обувь России") сообщила, что привлекла Proxima Capital Group в качестве консультанта по комплексной реструктуризации долгового портфеля группы.

"Проект по реструктуризации предусматривает пролонгацию действующих кредитных линий группы и разработку вариантов по изменению условий погашения облигационных займов ООО "ОР", дочерней компании ПАО "ОРГ" (головная компания группы - ИФ)", - говорится в сообщении.

Приоритетной задачей группы на данный момент названо сохранение операционной деятельности и реализация планов по трансформации бизнес-модели, "что станет возможным в случае достижения своевременных и конструктивных договоренностей между кредиторами и компанией".

"Мы уверены, что экспертиза Proxima Capital Group и ее опыт в области финансового оздоровления бизнесов позволит выработать максимально эффективное решение создавшейся кризисной ситуации, сохранить стоимость бизнеса для акционеров и максимизировать возврат для кредиторов в условиях жестких временных ограничений", - заявил через пресс-службу основатель группы Антон Титов.

По его словам, группа уже начала переговоры с основными кредиторами.

Планируется, что реструктуризация задолженности позволит группе получить отсрочку по выплате основного долга, а также высвободить ресурсы на операционную деятельность. За это время компания планирует завершить процесс трансформации бизнес-модели и усилить микрофинансовое направление.

20 января "ОР" допустила техдефолт по погашению "тела" облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, однако смогла выплатить последний, 20-й, купон по выпуску. В качестве причины неисполнения обязательств компания указывала "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере".

3 февраля, компания допустила дефолт по облигациям серии БО-07, не погасив тело бонда. Основным держателем бондов БО-07 (около 99% выпуска) является Промсвязьбанк. "Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".