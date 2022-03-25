Австралия ввела санкции в отношении 22 сотрудников российских СМИ и президента Белоруссии

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство Австралии ввело санкции в отношении 22 сотрудников российских СМИ, а также в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи, сообщает австралийский МИД.

"Правительство Австралии также ввело новые санкции в отношении 22 российских пропагандистов и поставщиков дезинформации, в том числе старших редакторов из организаций Russia Today, Фонд стратегической культуры, Инфорос и NewsFront", - говорится в сообщении.

Кроме того, Австралия вводит санкции в отношении президента Белоруссии и членов его семьи. В частности, под санкции подпадают сын Лукашенко и первая леди Белоруссии.

Правительство Австралии вновь заявило о "неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Австралия в тесной координации с нашими партнерами будет продолжать вводить дальнейшие санкции, чтобы нанести значительный ущерб тем в России и Белоруссии, кто несет ответственность или обладает рычагами власти", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Австралия ввела санкции против ряда российских банков, 33 российских бизнесменов и членов их семей, а также против президента РФ Владимира Путина и других представителей российского руководства.