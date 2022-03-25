Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Австралия ввела санкции в отношении 22 сотрудников российских СМИ и президента Белоруссии

Австралия ввела санкции в отношении 22 сотрудников российских СМИ и президента Белоруссии
Фото: Loredana Sangiuliano/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство Австралии ввело санкции в отношении 22 сотрудников российских СМИ, а также в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи, сообщает австралийский МИД.

"Правительство Австралии также ввело новые санкции в отношении 22 российских пропагандистов и поставщиков дезинформации, в том числе старших редакторов из организаций Russia Today, Фонд стратегической культуры, Инфорос и NewsFront", - говорится в сообщении.

Кроме того, Австралия вводит санкции в отношении президента Белоруссии и членов его семьи. В частности, под санкции подпадают сын Лукашенко и первая леди Белоруссии.

Правительство Австралии вновь заявило о "неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Австралия в тесной координации с нашими партнерами будет продолжать вводить дальнейшие санкции, чтобы нанести значительный ущерб тем в России и Белоруссии, кто несет ответственность или обладает рычагами власти", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Австралия ввела санкции против ряда российских банков, 33 российских бизнесменов и членов их семей, а также против президента РФ Владимира Путина и других представителей российского руководства.

Австралия Белоруссия Россия Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Япония расширила санкционный список против России, включив в него 25 физлиц и 81 юрлицо

США обвинили четырех граждан России в киберпреступлениях

США ввели санкции против двух компаний и одного гражданина РФ за сотрудничество с КНДР

Сенат США пока не пришел к компромиссу по законопроекту о новых санкциях в отношении РФ

Сенат США пока не пришел к компромиссу по законопроекту о новых санкциях в отношении РФ

СМИ сообщили, что компания Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве

Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации

Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации

Президент США выступил за исключение России из G20

Президент США выступил за исключение России из G20

Лидеры G7 пообещали предотвратить глобальный продовольственный кризис

Лидеры G7 пообещали предотвратить глобальный продовольственный кризис
Военная операция на Украине

Генассамблея ООН призвала к немедленному прекращению огня на Украине

В НАТО решили создать четыре новые тактические группировки на востоке альянса

В НАТО решили создать четыре новые тактические группировки на востоке альянса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код