Мантуров пообещал, что заморозка поставок компонентов для SSJ100 будет оспорена

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российские предприятия авиапрома будут оспаривать в судах заморозку авансированных контрактов на поставку компонентов для самолетов Superjet 100, сообщил телеканалу "Россия 1" глава Минпромторга Денис Мантуров.

"На сегодняшний день заморозили (сотрудничество с РФ - ИФ), причем вместе с нашими деньгами вместе. Что касается денежных средств, которые были перечислены в виде аванса, они уже, видимо, в ближайшее время уж точно не вернутся. Это вне закона, - сказал министр. - Конечно, наши компании обязаны будут подать во все юридические, судебные инстанции, где по какому праву прописаны в договорах условия, и дальше будем понимать, какие перспективы этих судебных разбирательств".

Импортозамещение компонентов он в этой ситуации назвал более приоритетной задачей для своего ведомства.

"Для меня сейчас важно заместить нашей собственной продукцией. Слава богу, что мы эту работу начали загодя, - сказал Мантуров. - До конца следующего года у нас Superjet будет полностью импортозамещен".

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запретив поставлять в Россию гражданские самолеты и запчасти, оказывать услуги по их техобслуживанию и страхованию. Санкции также запрещают поставки в Россию систем и комплектующих, необходимых для производства авиатехники.