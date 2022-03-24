"ВТБ Лизинг" предложил схему оплаты аренды самолетов в рублях вместо инвалюты

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "ВТБ Лизинг" подготовил предложения, которые позволят российским авиакомпаниям рассчитываться за аренду самолетов в рублях вместо иностранной валюты.

Тему лизинга авиатехники поднял коммерческий директор компании Евгений Татаринов, выступая на заседании комитета Госдумы по экономической политике в четверг. Он пояснил, что традиционно российские авиаперевозчики расплачивались за аренду самолетов в долларах или евро, поскольку лизингодателями выступали иностранные "дочки" российских профильных холдингов.

"Если говорить про то, что касается самолетов, я думаю, что у значительного количества лизинговых компаний не было открытых валютных позиций. Если выручка валютная, то самолеты все практически сдавались от дочерних компаний, которые зарегистрированы в Ирландии, на Кипре и так далее. Такая же структура у "ГТЛК", у "ВЭБ-лизинга", "СберЛизинга", "ВТБ Лизинга" и у всех. Потому что так структурируется этот бизнес исторически", - сообщил Татаринов.

"Поэтому так как эти кредиты валютные и так как они завязаны на европейские субхолдинги дочерние, у нас есть в пакете предложений инструментарий, который позволил бы рассчитываться российским авиакомпаниям в рублях с первоначальным кредитором", - продолжил он.

"Если говорить о нас, это банк ВТБ, который выдал кредит европейскому субхолдингу, который дальше пошел на покупку самолета. То есть "Аэрофлот", допустим, платил в евро или долларах европейскому субхолдингу. Мы говорим: давайте изменим эту схему. "Аэрофлот" будет в рублях платить "ВТБ Лизингу" российскому, "ВТБ Лизинг" российский будет рассчитываться с ВТБ в рублях", - пояснил суть схемы Татаринов.

Он назвал эту позицию "достаточно консолидированной", в частности, ее поддерживает Сбербанк.

"Мы уже обратились (с предложениями - ИФ) в ЦБ. ЦБ нас отправил в Минфин", - заключил топ-менеджер.

По данным консалтинговой компании Cirium, более половины самолетов, которые используют российские авиаперевозчики, находятся в лизинге иностранных владельцев. По данным агентства IBA, крупнейший иностранный лизингодатель для авиакомпаний РФ - ирландская AerCap (152 самолетов), за ним идет SMBC Aviation Capital (входит в японскую группу Sumitomo, 36 самолетов) на третьем месте - Air Lease Corporation (США, 34 самолета). Среди крупнейших по доли рынка российских лессоров - ГТЛК (включая ирландскую "дочку" GTLK Europe - 95 самолетов), "ПСБ Лизинг" (77), "ВЭБ-лизинг" (76), "ВТБ Лизинг" (74), "СберЛизинг" (67).

По данным аналитиков "ВТБ Капитала", расходы российских авиакомпаний на лизинг самолетов составляют около трети от всех затрат. Ослабление рубля, по их оценке, может привести к удорожанию лизинга в 1,5 раза, что в купе с другими факторами спровоцирует рост цен на авиабилеты в этом году минимум на 50%. Средняя стоимость билета, по прогнозам аналитиков, вырастет с 9 тыс. до 14 тыс. руб.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей (а также их техобслуживание и страхование) и обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими перевозчиками.