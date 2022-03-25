Инфраструктурный холдинг ВТБ сменил гендиректора

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Олег Панкратов покинул пост генерального директора ООО "ВТБ Инфраструктурный холдинг", следует из информации в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

Новым руководителем компании назначен Владимир Демидюк, который ранее работал в должности старшего вице-президента ВТБ.

В ВТБ отказались от комментариев.

"ВТБ Инфраструктурный холдинг" реализует проекты на принципах государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, а также является крупнейшим инвестором в российскую инфраструктуру. Суммарно с 2007 года в инфраструктуру страны холдинг привлек российских и иностранных инвестиций на сумму более $18 млрд, из них почти $6,5 млрд - кредиты и собственные средства группы ВТБ.

В портфель холдинга входят такие проекты, как аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге ($1,7 млрд), первая внутригородская платная автомагистраль "Западный скоростной диаметр" в Санкт-Петербурге ($7 млрд, крупнейший в мире проект платной автомобильной дороги в рамках ГЧП), 7-8 участки платной автострады М-11 "Москва - Санкт-Петербург" ($1,6 млрд), платная магистраль "Восточный выезд" в Уфе ($700 млн), мостовой переход через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшие портовые активы в Новороссийске и Тамани и другие проекты.

Панкратов ранее занимал должности управляющего директора в Merrill Lynch, руководителя департамента инфраструктурного финансирования по Европе в ABN AMRO, вице-президента JPMorgan. Занимался финансовым консультированием по сделкам в России, Великобритании, Франции, Германии, Испании и других странах. В группе ВТБ работал с 2007 года.

ВТБ в конце февраля попал под санкции США и Великобритании, спустя несколько недель под американские санкции попало все правление госбанка.