ВТБ убрал свой бренд из инвестиционно-брокерских активов

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ВТБ передал все свои инвестиционные подразделения, включая брокера, управляющую компанию и НПФ, "третьим лицам", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка, отвечая на вопрос о причинах изменения названий целого ряда юрлиц группы.

По данным ЕГРЮЛ, в последние дни АО "ВТБ Капитал" было переименовано в АО "Арована Капитал", "ВТБ Капитал Управление активами" - в АО "ВИМ Инвестиции", "ВТБ Капитал брокер" - в ООО "Брокерская компания Платформа", "ВТБ Капитал Пенсионный резерв" - в ООО "Сбережения плюс", "ВТБ Альтернативные инвестиции" - в ООО "Альтернативные инвестиции".

"Это технические изменения, связанные с передачей ряда компаний группы третьим лицам", - заявили в пресс-службе ВТБ.

Пока какие-либо изменения в структуре владения этих юрлиц в ЕГРЮЛ не отразились.

ВТБ в конце февраля попал под санкции США и Великобритании. Это вынудило банковского брокера передать клиентов с иностранными ценными бумагами на счете другим брокерам.