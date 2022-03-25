Силуанов счел, что западные партнеры "подстроятся" под расчеты за газ в рублях

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Переход на расчеты за газ в рублях с "недружественными" к РФ странами помимо поддержки национальной валюты снизит риски для товарных потоков, а западные партнеры "подстроятся" под эти изменения, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в "недружественные" страны переводится в российские рубли. Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

"На наш взгляд, в нынешних непростых геополитических условиях переход на расчеты в национальной валюте, это снижение рисков в товарных обменах, товарных потоках и расчетах за них. Поэтому мы считаем, что это решение абсолютно верное. Наши западные партнеры подстроятся под это решение и поймут, что рубль - это не менее надежная валюта, чем другие резервные валюты", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

По словам министра, на бюджете переход на расчеты в национальной валюте никак не скажутся, поскольку все налоговые платежи выплачиваются в рублях. "Бюджет как получал нефтегазовые доходы, столько же и будет получать. Этот вопрос отразится на стабильности расчетов, поскольку расчеты в рублях сегодня гораздо надежнее, чем в иностранных валютах. Это первое. Второе, это решение положительно сказалось на курсе рубля по отношению к другим валютам. Рубль укрепился, доверие к рублю укрепилось, поскольку рубль сегодня обеспечен, в том числе, и нашими экспортными товарами", - сказал он.

Россия в настоящее время в месяц экспортирует газ на сумму около $10 млрд.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу сообщил, что "Газпром" в ближайшие дни определит аспекты, связанные с переходом на оплату газа в рублях, эта информация будет доведена до покупателей топлива.

В то же время лидеры стран Евросоюза планируют выйти на договоренности о совместной покупке газа, сообщили СМИ со ссылками на источники. Еврокомиссия заявила в среду, что готова рассмотреть и выявить объемы коллективной потребности стран ЕС в газе, включая сжиженный (LNG) и водород, чтобы закупать топливо совместно по образцу закупки вакцин против COVID-19.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо считает, что в применении санкций ЕС к России следует придерживаться принципа, чтобы они причиняли больше вреда этой стране, чем Евросоюзу. На вопрос, что он думает относительно распоряжения Путина получать оплату за экспорт российского газа в рублях, Де Кроо сказал: "Если меняют положения контракта, тогда и обо всем другом договариваются снова. И о ценах тоже снова договариваются".