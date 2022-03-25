Минфин ФРГ рекомендовал компаниям не принимать условие об оплате газа РФ в рублях

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Германии не следует в одностороннем порядке расторгать договоры с Россией о поставках газа, но в то же время не нужно соглашаться на условие об оплате за них рублями, заявил в интервью телеканалу Welt глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

Отвечая на вопрос, как действовать компаниям Германии после объявления Россией о том, что она теперь будет принимать только рубли, он заявил, что считает необходимым исполнять договоры на тех условиях, на которых они заключались.

"Владимир Путин пытается в этом случае улучшить экономическую ситуацию своей страны. Если все оплаты будут проводиться в рублях, тогда это укрепит его валюту. Но все контракты ориентированы на евро или доллар. Я не считаю, что хорошим вариантом было бы принять условия Владимира Путина. Нам стоит исполнять договоры так, как они были подписаны", - сказал он.

Линднер отметил, что "мы говорим о частных операторах, поставщиках энергии, которые платят и сами должны принять решение, но нам не стоит, и это мой совет, соглашаться на условия Владимира Путина, нужно придерживаться тех условий, на которых договоры были заключены".

"Другой вопрос, если бы, с нашей стороны, мы расторгли бы эти договоры, (такое решение - ИФ) я считаю, что сейчас это - не то средство, которое нам действительно нужно", - заявил Линднер.

В среду Владимир Путин сообщил, что руководство РФ приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

Россия в настоящее время в месяц экспортирует газ на сумму около $10 млрд.