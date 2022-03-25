Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

"Газпром" скоро определит детали перехода на оплату газа РФ в рублях

"Газпром" скоро определит детали перехода на оплату газа РФ в рублях
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" в ближайшие дни определит аспекты, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях, эта информация будет доведена до покупателей топлива, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу "Интерфакса" прокомментировать заявления официальных лиц ЕС о невозможности оплаты импортируемого из РФ газа в рублях Песков сказал: "Есть поручение "Газпрому" от президента РФ принимать оплату в рублях. В течение недели, точнее уже в течение фактически оставшихся четырех дней "Газпром" должен будет осуществить контакты, разработать понятную и прозрачную систему, как это можно осуществить технически и логистически".

"Эта информация будет доведена до покупателей продукции "Газпрома", а дальше посмотрим", - сказал Песков, добавив, что "мы исходим из действующего поручения главы государства".

На уточняющий вопрос, распространяется ли решение об оплате в рублях на сжиженный природный газ, Песков сказал: "Президент никак не дифференцировал трубопроводный и СПГ. Но поручение было "Газпрому", то есть в данном случае поручения "НОВАТЭКу не было".

Песков отметил также, что НОВАТЭКу "вряд ли могло быть прямое поручение". "Это была директива "Газпрому". "Газпром" - это международная компания, но главным собственником ее является государство, поэтому такая директива "Газпрому" дана. Про "НОВАТЭК" президент ничего не говорил", - отметил Песков.

23 марта стало известно, что руководство РФ приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

Дмитрий Песков Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

Япония и Франция заморозили инвестиции в "Арктик СПГ 2"

Япония и Франция заморозили инвестиции в "Арктик СПГ 2"

США договорились о поставках в ЕС не менее 15 млрд куб. м газа в виде СПГ в 2022 г.

США договорились о поставках в ЕС не менее 15 млрд куб. м газа в виде СПГ в 2022 г.

ЦБ опроверг информацию о вывозе им золота из России

ЦБ опроверг информацию о вывозе им золота из России

Apple приостановила поддержку карт "Мир" в Apple Pay

Apple приостановила поддержку карт "Мир" в Apple Pay

Морские линии по плавающему расписанию. Обзор

Морские линии по плавающему расписанию. Обзор

КТК может возобновить отгрузку нефти на одном из причалов

Moody's отзовет рейтинги российских эмитентов

Moody's отзовет рейтинги российских эмитентов

В РФ спрогнозировали закрытие половины кинотеатров к лету без мер поддержки

Европейские фондовые рынки завершили сессию в четверг разнонаправленно

Европейские фондовые рынки завершили сессию в четверг разнонаправленно
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });