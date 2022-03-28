Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:21

Путину 31 марта доложат о мерах по переводу оплаты поставок газа на рубли

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Правительство, ЦБ и "Газпром" 31 марта доложат президенту РФ о мерах по переводу оплаты поставок газа в недружественные страны на рубли, говорится в перечне поручений по итогам совещания Владимира Путина с членами правительства РФ 23 марта на сайте Кремля.

Как заявил Путин на совещании в минувшую среду, решение ряда недружественных стран о заморозке российских активов "перечеркнуло доверие" к валютам этих стран. Также сообщалось, что в конце февраля Россия в ответ на санкции и арест своих международных резервов ввела меры валютного контроля, в частности, обязав экспортеров продавать 80% валютной выручки.

ЭкономикаПутин распорядился перевести оплату экспорта газа в рубли. ОбобщениеПутин распорядился перевести оплату экспорта газа в рубли. ОбобщениеЧитать подробнее

"Правительству РФ совместно с Банком России и ПАО "Газпром" реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль", - записано в поручении. Доклад по этому вопросу должен быть представлен президенту 31 марта 2022 года, а далее - ежемесячно.

Также Путин поручил правительству утвердить директиву представителям РФ в совете директоров "Газпрома" по внесению изменений в действующие контракты по поставкам природного газа в части изменения валюты платежа по таким контрактам на российский рубль, при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования. Срок - также 31 марта.

ЦБ совместно с правительством поручено обеспечить возможность проведения платежей, обеспечивающих оплату природного газа по контрактам, переведенным на оплату поставок на рубли, включая приобретение покупателями природного газа российских рублей на внутреннем валютном рынке.

Россия в настоящее время в месяц экспортирует газ на сумму около $10 млрд (суммарная выручка от экспорта российского газа в январе 2022 года составила рекордные $9,75 млрд). "Газпром" в январе экспортировал в группу "недружественных" стран 7,146 млрд куб. м газа на сумму $5,99 млрд, свидетельствуют подсчеты "Интерфакса" на основе данных Федеральной таможенной службы России. Выборка охватывает поставки российского газа в 20 стран: Австрия, Болгария, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Хорватия, Венгрия, Италия, Литва, Латвия, Македония, Нидерланды, Польша, Румыния и Словакия.

Владимир Путин Газпром ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперты сообщили о стабильной ситуации на авторынке после спада ажиотажа

Heineken решил уйти из России

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1,2%

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1,2%

Рубль растет к доллару и евро утром в ожидании новостей о переговорах РФ и Украины

Цена на нефть Brent опустилась до $117,4 за баррель

Цена на нефть Brent опустилась до $117,4 за баррель

Более половины российских предпринимателей столкнулись со снижением объема продаж

Fitch отозвало суверенные рейтинги России

Fitch отозвало суверенные рейтинги России

Власти Японии заявили, что конфисковать средства ЦБ РФ невозможно

Эксперты спрогнозировали рецессию мировой экономики без экспорта энергоносителей из России

Промышленное производство в Белоруссии за январь-февраль выросло на 19%

Промышленное производство в Белоруссии за январь-февраль выросло на 19%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });