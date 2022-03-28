Путину 31 марта доложат о мерах по переводу оплаты поставок газа на рубли

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Правительство, ЦБ и "Газпром" 31 марта доложат президенту РФ о мерах по переводу оплаты поставок газа в недружественные страны на рубли, говорится в перечне поручений по итогам совещания Владимира Путина с членами правительства РФ 23 марта на сайте Кремля.

Как заявил Путин на совещании в минувшую среду, решение ряда недружественных стран о заморозке российских активов "перечеркнуло доверие" к валютам этих стран. Также сообщалось, что в конце февраля Россия в ответ на санкции и арест своих международных резервов ввела меры валютного контроля, в частности, обязав экспортеров продавать 80% валютной выручки.

"Правительству РФ совместно с Банком России и ПАО "Газпром" реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль", - записано в поручении. Доклад по этому вопросу должен быть представлен президенту 31 марта 2022 года, а далее - ежемесячно.

Также Путин поручил правительству утвердить директиву представителям РФ в совете директоров "Газпрома" по внесению изменений в действующие контракты по поставкам природного газа в части изменения валюты платежа по таким контрактам на российский рубль, при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования. Срок - также 31 марта.

ЦБ совместно с правительством поручено обеспечить возможность проведения платежей, обеспечивающих оплату природного газа по контрактам, переведенным на оплату поставок на рубли, включая приобретение покупателями природного газа российских рублей на внутреннем валютном рынке.

Россия в настоящее время в месяц экспортирует газ на сумму около $10 млрд (суммарная выручка от экспорта российского газа в январе 2022 года составила рекордные $9,75 млрд). "Газпром" в январе экспортировал в группу "недружественных" стран 7,146 млрд куб. м газа на сумму $5,99 млрд, свидетельствуют подсчеты "Интерфакса" на основе данных Федеральной таможенной службы России. Выборка охватывает поставки российского газа в 20 стран: Австрия, Болгария, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Хорватия, Венгрия, Италия, Литва, Латвия, Македония, Нидерланды, Польша, Румыния и Словакия.