Страны G7 отвергли требование платить за российский газ рублями

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Правительства стран "Большой семерки" решили, что требование России оплачивать поставки российского газа рублями будет явным нарушением контрактов, и планируют призывать компании не выполнять его, заявил на брифинге министр энергетики Германии Роберт Хабек.

"Все министры G7 полностью согласны с тем, что это будет одностороннее и явное нарушение существующих контрактов, - сказал он. - Платежи в рублях неприемлемы".

"Мы будем призывать затронутые решением компании не выполнять требование президента России Владимира Путина", - подчеркнул министр.

На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что принято решение перевести на рубли оплату поставок российского газа в недружественные страны. 28 марта его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях.