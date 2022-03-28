ЦБ с 30 марта снизит лимит по аукциону 1-дневного репо до 1 трлн рублей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Банк России с 30 марта изменит параметры операций в рамках "тонкой настройки": снизит лимит по однодневному аукциону репо с 3 трлн рублей до 1 трлн рублей (и продолжит проводить эти операции ежедневно), при этом перестанет проводить депозитные аукционы со сроком размещения средств на один день.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

29 марта ЦБ в дополнение к однодневным аукционам репо и депозитному аукциону также проведет аукцион репо со сроком размещения средств на одну неделю (с исполнением первой части сделок 30 марта, второй части - 6 апреля). Лимит по недельному аукциону репо будет установлен во вторник.

ЦБ отмечает, что продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и по мере дальнейшей стабилизации ситуации возвращаться к стандартному порядку проведения операций денежно-кредитной политики и регулированию объема ликвидности с помощью недельных аукционов.