Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

ЦБ 22 марта проведет аукцион недельного репо вдобавок к операциям "тонкой настройки"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ из-за формирования в банковском секторе структурного дефицита ликвидности решил 22 марта провести аукцион репо сроком на одну неделю, лимит по нему будет установлен во вторник, следует из сообщения регулятора.

Дата исполнения первой части сделок – 23 марта, второй части – 30 марта 2022 года.

ЦБ также ежедневно по рабочим дням продолжит проводить операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности в рамках "тонкой настройки": аукционы репо с лимитом 3 трлн рублей и депозитные аукционы с лимитом 1 трлн рублей (срок предоставления и размещения средств по ним – один день).

Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и по мере дальнейшей стабилизации ситуации возвращаться к стандартному порядку проведения операций денежно-кредитной политики и регулированию объема ликвидности с помощью недельных аукционов, отмечает регулятор.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Fitch ожидает в 2022 году падения ВВП РФ на 8% и роста инфляции до 18%

Выплата купона по евробондам Evraz заблокирована банком-корреспондентом

OneWeb и SpaceX подписали соглашение о выводе спутников на орбиту

OneWeb и SpaceX подписали соглашение о выводе спутников на орбиту

Минпромторг отметил начало стабилизации спроса на сахар

"Шереметьево" на фоне падения перевозок отправило в простой 20% сотрудников

Цены на сталь в Европе обновили рекорд в преддверии запрета на поставки из РФ

Цены на сталь в Европе обновили рекорд в преддверии запрета на поставки из РФ

Новак выступил против введения госрегулирования цен на топливо в РФ

Россия не исключила увеличения транзита нефти в Китай через Казахстан

Россия не исключила увеличения транзита нефти в Китай через Казахстан

Lufthansa опровергла слухи об отказе посадки россиян на рейсы в Европу

Власти РФ заверили, что гречки и сахара в стране достаточно и хватит на всех

Власти РФ заверили, что гречки и сахара в стране достаточно и хватит на всех
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });