ЦБ 22 марта проведет аукцион недельного репо вдобавок к операциям "тонкой настройки"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ из-за формирования в банковском секторе структурного дефицита ликвидности решил 22 марта провести аукцион репо сроком на одну неделю, лимит по нему будет установлен во вторник, следует из сообщения регулятора.

Дата исполнения первой части сделок – 23 марта, второй части – 30 марта 2022 года.

ЦБ также ежедневно по рабочим дням продолжит проводить операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности в рамках "тонкой настройки": аукционы репо с лимитом 3 трлн рублей и депозитные аукционы с лимитом 1 трлн рублей (срок предоставления и размещения средств по ним – один день).

Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и по мере дальнейшей стабилизации ситуации возвращаться к стандартному порядку проведения операций денежно-кредитной политики и регулированию объема ликвидности с помощью недельных аукционов, отмечает регулятор.