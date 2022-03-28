Производство золота в России в 2021 году осталось на уровне 363 т

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Общее производство золота в России в 2021 году, по предварительной оценке Союза золотопромышленников России, осталось примерно на уровне 2020 года и составило 363,5 тонны.

Как сообщает ассоциация, производство добычного золота в слитках выросло на 2%, до 296,9 тонны, вторичного - на 3%, до 32,6 тонны. Производство попутного золота уменьшилось на 11%, до 16,9 тонны, производство золота в товарных концентратах - на 17% до 17,1 тонны.

Небольшой рост производства добычного золота при одновременном сокращении производства золотосодержащих концентратов связан с совершенствованием технологий и увеличением доли концентратов, перерабатываемых на территории страны, поясняет Союз золотопромышленников.

"2021 год был последним годом органичного и системного развития золотодобывающей отрасли России в условиях незначительных санкционных ограничений. Стабильный рост добычи золота, налаженные поставки сбыта, высокая цена на золото, благоприятный валютный курс и отсутствие логистических кризисов позволили отрасли успешно закончить прошедший год", - комментирует результаты прошлого года ассоциация.

Прогноз на 2022 год Союз золотопромышленников пока не дает.

Среди трендов, определяющих развитие отрасли, ассоциация выделяет активизацию сделок M&A и делистинг крупных компаний.

В том числе, по подсчетам Союз золотопромышленников, структуры Владислава Свиблова, включающие теперь помимо Highland Gold бывшие активы Trans-Siberian Gold и большую часть активов "Золота Камчатки", вошли в лигу крупнейших компаний России, заняв третье место в стране с суммарной добычей около 16 тонн.

Что касается делистинга, который, по мнению Союза золотопромышленников, является индикатором реструктуризации рынка золотодобычи, этот тренд ведет к закрытию публичной статистики компаний. "В данный момент открытыми остаются менее 25% лидеров российской золотодобычи, что ведет к радикальному ухудшению статистического обеспечения отрасли. Это, в свою очередь, влечет за собой увеличение неопределенности и снижение осведомленности ее участников", - отмечает Союз золотопромышленников.