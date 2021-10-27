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Главой "Золота Камчатки" назначен бывший вице-губернатор края

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Бывший вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов назначен на должность генерального директора группы "Золото Камчатки", входящей сейчас в структуру Highland Gold Владислава Свиблова.

Как следует из сообщения "Золота Камчатки", Войтов сменил на этом посту Игоря Рышкеля, возглавлявшего компанию с ноября прошлого года.

С 2020 года Войтов также занимает должность директора по внешним связям ТСГ "Асача" - структуры Trans-Siberian Gold, принадлежащей Свиблову и разрабатывающей Асачинское месторождение на Камчатке.

В 2007-2020 годах Войтов работал в органах государственной власти Камчатского края, прошел путь от советника губернатора до вице-губернатора. В числе прочего курировал деятельность Агентства по информатизации и связи, Агентства по делам архивов, ЗАГСа, Агентства по обеспечению деятельности мировых судей и Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.

"Золото Камчатки" входит в топ-15 золотодобывающих компаний России. По оценке Союза золотопромышленников РФ, в 2020 году группа произвела 4,2 тонны золота. Оба действующих предприятия (ГОКи "Аметистовое" и "Агинский") расположены на Камчатке. В сентябре стало известно, что "Золото Камчатки" покупают структуры Highland Gold.

Камчатский край Алексей Войтов Золото Камчатки

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