Золотодобытчики Приамурья на фоне санкций сохранили первоначальные прогнозы добычи

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Объемы добычи золота в Амурской области в текущем году пока сохраняются на уровне прошлого года, многие предприятия закупили необходимые иностранные материалы, сообщил в среду журналистам глава Минприроды региона Дмитрий Лужнов.

"В текущем году, если без учета экономических санкций, прогнозируем добычу на уровне 2021 года - в пределах 22-23 тонны. (...) Предприятия заявляют, что при подготовке к предстоящему сезону они закупили необходимую технику, запчасти и смазочные материалы иностранного производства, но существуют риски, что в рамках санкций возникнет дефицит", - отметил министр.

Золотодобытчики прорабатывают альтернативную логистику поставок, в том числе переход на технику отечественного или китайского производства.

Потенциал россыпных месторождений в Приамурье почти исчерпан, поэтому перспективы золотодобычи, по словам Лужнова в регионе связаны с рудной добычей, в первую очередь с производствами ГК Petropavlovsk.

"Золотоизвлекательную фабрику также открыл "Прииск "Соловьевский", действует и Березитовый рудник (Nordgold - ИФ). Пару лет назад частный инвестор, который не относится к крупным, открыл месторождение рудного золота в Зейском районе, это Талгинское месторождение. Запасы небольшие, около 5-7 тонн на сегодняшний день подтверждено, но предприятие уже нашло инвестора, чтобы его разрабатывать, и продолжает геологоразведку", - уточнил Лужнов.

Рекордные объемы золотодобычи до 30 тонн, по словам министра, наблюдались в 2013-2014 годах. Затем началось постепенное снижение, так как развитие Приамурья всегда было связано с добычей драгоценного металла. В будущем году исполнится 155 лет золотодобычи в Амурской области, что немногим меньше "возраста" самого региона. По оценке Минприроды области, область обеспечена уже разведанным рудным золотом, как минимум, на 15 лет.

Министр заметил, что Приамурье сохраняет нулевые квоты на иностранную рабочую силу в сфере золотодобычи из-за нанесения вреда окружающей среде в предыдущие годы и нелегальным оборотом драгоценного металла.

Как сообщалось, добыча золота в Амурской области в прошлом году снизилась на 1 тонну 440,9 кг, или на 6,1 % по сравнению с 2020 годом. В общей сложности было добыто 22 тонны 293,8 кг золота, в том числе рудного - 14 тонн 553,3 кг. К спаду производства золота привело, истощение минерально-сырьевой базы, паводок, который сказался на россыпной золотодобычи, реконструкция фабрики на руднике "Пионер", а также авария на Березитовом руднике (нехватка электроэнергии из-за рухнувших опор ЛЭП).

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупные производства горно-гидрометаллургические комбинаты Пионер, Маломыр, Албын и Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат.

"Прииск Соловьевский" занимается добычей рассыпного и рудного золота в Амурской области и Забайкалье. По данным Союза золотопромышленников РФ, компания входит в топ-15 российских золотодобытчиков.