"ПИК" купил у Свиблова 50% в компании "Сигма", оцененной в 90 млрд рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - "ПИК" в августе купил 50% в компании "Сигма Холдинг", говорится в проспекте девелопера к SPO.

"Сигма" управляет 16 девелоперскими проектами в Москве, десять из которых находятся в активной стадии развития ("Люблинский парк", "Амурский парк", "Сигнальный 16", "Руставели 14", "Кронштадтский 9", "Кронштадтский 14", "Второй Нагатинский", "Митинский лес", "Дербеневская 20", "Кольская 8"), а еще шесть будут запущены в скором будущем. По состоянию на 10 августа общая нереализованная площадь этих проектов составляла свыше 2,9 млн кв. м.

Консалтинговая компания Colliers оценила рыночную стоимость 100% компании "Сигма" в 90 млрд рублей.

Как сообщается в проспекте, в результате сделки по покупке 50% "Сигмы", долг "ПИКа" вырос на 45 млрд рублей.

Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", продающей стороной в сделке был Владислав Свиблов - бывший менеджер и член совета директоров "ПИКа", владелец золотодобывающих компаний Highland Gold и Trans-Siberian, а также "Озерной горнорудной компании", реализующей крупный полиметаллический проект в Бурятии, и ряда других активов.

До августа Свиблову принадлежало 50% "Сигмы", теперь его доля перешла к компании "ПИК-Инвестпроект". Владельцем еще 50% остается Герман Тё - совладелец сети сервисных офисов BusinessClub (это отдельное бизнес-направление компании Capital Group, основанной Павлом Тё).

"ПИК" - одна из крупнейших российских девелоперских компаний. Контролирующим акционером "ПИКа" с долей около 59% является Сергей Гордеев. Акции компании торгуются на Московской бирже.