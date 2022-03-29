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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

"Ростелеком" решает вопрос доставки из Китая кабеля для подводной ВОЛС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" решает вопрос доставки из Китая кабеля для строительства подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между Камчаткой и Чукоткой, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Чукотки Роман Копин.

"Подводный кабель для ВОЛС Петропавловск-Камчатский - Анадырь полностью изготовлен и находится в Китае. Судно-кабелеукладчик южнокорейское. С учетом санкций доставка в Россию осложнилась. "Ростелеком" работает над решением", - написал Копин.

По его словам, сухопутную часть ВОЛС проложат по плану.

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" планирует летом 2022 года приступить к морским работам в рамках проекта строительства ВОЛС для Чукотки. Оператор уже запустил подводные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на Сахалин, Камчатку и в Магадан.

Ростелеком Камчатка Чукотка Китай Анадырь Петропавловск-Камчатский Роман К;опин
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