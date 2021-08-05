Стоимость ВОЛС от Мурманска до Владивостока оценили в 65 млрд рублей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Стоимость проекта по прокладке трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Мурманск-Владивосток "Полярный экспресс" оценивается в 65 млрд рублей, сообщил Алексей Стрельченко, гендиректор компании-исполнителя проекта - АО "Управление перспективных технологий".

"Как мы уже заявляли, финансирование этого проекта полностью государственное. Стоимость проекта - порядка 65 млрд рублей", - сказал он в Мурманске на пресс-конференции, посвященной старту проекта.

Он добавил, что это не финальная стоимость, "но есть понятие предельной цены".

ФГУП "Морсвязьспутник" ведет переговоры с российскими и иностранными компаниями для их включения в проект "Полярный экспресс", сообщил на этой же пресс-конференции глава этого предприятия Андрей Куропятников. Конкретные соглашения с ними еще не достигнуты, отметил он.

По его словам, география потенциальных зарубежных участников проекта обширна. "Если говорить с Востока на Запад, то это азиатские, японские компании, европейские, конечно, скандинавские компании, а также американские", - сказал гендиректор, не назвав эти компании.

Он напомнил, что на ПМЭФ-2021 были подписаны соглашения с "Росатомом" и ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС). В частности, соглашение с МТС позволит реализовать социальную составляющую проекта "Полярный экспресс" и развить в арктических регионах сети сотовой связи и быстрый интернет.

Проект предусматривает прокладку ВОЛС от Териберки в Мурманской области до Владивостока через Амдерму, Диксон, Тикси, Певек, Анадырь, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Протяженность ВОЛС составит 12 650 км. Завершение работ запланировано на 2026 год.

Предполагается, что "Полярный экспресс" обеспечит связью и быстрым интернетом российскую Арктику, Севморпуть, портовую инфраструктуру, а также нефтегазовые и экологические проекты. В Мининформе Мурманской области подчеркивают, что проект реализуется по заказу Минтранса России при поддержке Росморречфлота, Росморпорта и ФГУП "Морсвязьспутник".

В апреле Стрельченко анонсировал начало укладки подводной части ВОЛС "Полярный экспресс" на лето текущего года.

"Я пока не могу назвать точную дату, сами понимаете, Арктика - дело непредсказуемое. Отмечу, что мы будем проводить весь комплекс работ, от изысканий до укладки кабеля", - говорил он.

В работе будут задействованы четыре изыскательских судна, три судна обеспечения и два кабелеукладчика.

АО "Управление перспективных технологий", согласно его отчетности за 2020 год, зарегистрировано в 1994 году, основной вид деятельности - строительство междугородных линий электропередачи и связи. Основной владелец компании - ее генеральный директор Алексей Стрельченко (88,948%), еще по 5% у Андрея Стрельченко и Владимира Стрельченко.