"Мегафон" решил пересмотреть проект подводной линии связи Arctic Connect

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Мегафон" решил пересмотреть проект строительства подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Арктике Arctic Connect, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора.

Проект Arctic Connect с пропускной способностью 200 Тбит/с предусматривает строительство подводной ВОЛС из Европы в Азию протяженностью 10 тыс. км по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России по маршруту Северного морского пути. Планировалось, что проект будет полностью коммерческим, без привлечения госсубсидий. Стоимость строительства Arctic Connect оценивалась приблизительно в $0,8-1,2 млрд.

"Мы действительно приняли решение пересмотреть структуру и экономику проекта Arctic Connect, на такую регруппировку нам потребуется время. С 2019 года нами проделана огромная работа – как на море, так и на суше – все разработки проекта будут использованы в будущем, если мы примем решение его продолжать. Сейчас мы сообщаем о своем решении партнерам и поставщикам", - сообщили в "Мегафоне".

По данным источников газеты "Ведомости", "Мегафон" заморозил проект в связи с затягиванием переговоров о реализации проекта японской стороной. В проекте участвует японская торгово-инвестиционная компания Sojitz Corporation и ее партнеры, соглашение о сотрудничестве было подписано в прошлом году. Однако, по словам источника газеты, структуры компании под разными предлогами, зачастую надуманными, затягивают переговоры о софинансировании проекта и оказании услуг по подключению к новой сети клиентов в Японии.

О планах реализации проекта было объявлено летом 2019 года. Тогда "Мегафон" и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy создали консорциум для строительства подводной ВОЛС по Севморпути.

В ноябре 2020 года завершился первый этап морских исследований в рамках проекта. Наблюдения проводились на участках трассы будущей линии связи в акватории шести морей. В рамках второго этапа исследований летом 2021 года планировалось детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Проект прошел экологическую экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, подтвердившую безопасность работ.

С начала года соглашения о взаимодействии при строительстве отводов подписаны с пятью регионами Арктики и Дальнего Востока: республиками Саха (Якутия), Коми, Чукотским и Ненецким автономными округами, Сахалинской областью.