Чукотку подключат к оптоволокну в первой половине 2023 года

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Высокоскоростной интернет по оптоволокну появится в Чукотском автономной округе в первом полугодии 2023 года, пообещал замруководителя Минцифры Дмитрий Ким.

"Мы продолжим финансирование больших строек, мы продолжим строительство ВОЛСа (волоконно-оптические линии связи - прим. ИФ) в наших удаленных населенных пунктах. Я надеюсь, что, несмотря на все сложности, в этом или в первом полугодии следующего года мы подключим последний наш регион, в котором нет оптики, - это Чукотка. Соответственно, таким образом мы завершим строительство основного трубопровода до всех регионов России", - сказал он.

Дальнейшей задачей министерства он видит развитие внутренней инфраструктуры в каждом регионе. Замминистра рассчитывает в этой работе на инициативу регионального бизнеса и властей.

Подключение Чукотки к единой российской сети проходит в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ". На эти цели из федерального бюджета выделено около 7 млрд рублей. Проект реализует ПАО "Ростелеком".

Пока на Чукотке есть только спутниковая связь.