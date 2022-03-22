Риккардо Орсел стал независимым директором Polymetal и возглавит совет

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Риккардо Орсел с понедельника назначен независимым директором Polymetal, сообщила компания.

Орсел имеет почти 30-летний опыт работы в сфере международного менеджмента на руководящих позициях в ведущих инвестиционных банках. Последняя занимаемая должность - управляющий директор, вице-председатель правления и руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках в "ВТБ Капитале". До этого он занимал руководящие должности в Merill Lynch и Bank of America Mеrill Lynch.

После назначения Орсела совет Polymetal будет состоять из восьми директоров, шесть из которых независимые.

Орсел станет председателем совета директоров, должность старшего независимого директора займет Евгений Коноваленко.