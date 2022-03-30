Polymetal пересмотрел график проектов развития

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Polymetal пересмотрел график и бюджеты проектов развития с учетом рисков на фоне текущих санкций, включая внутренние санкции контрагентов. Об этом сообщила сама компания.

В Polymetal ожидают, что АГМК-2 будет запущен на 3-6 месяцев позже изначального графика - в первую очередь из-за логистических трудностей.

Проекты в ранней стадии реализации - Ведуга, обратная закладка на Майском, Маминское - отложены на один год. Проект Тихоокеанского ГМК откладывается на неопределенный срок, при этом Polymetal изучает возможность его переноса в Казахстан.

При этом проекты в продвинутой стадии или близкие к завершению будут завершены по графику: Кутын - в III квартале, флотационная фабрика "Краснотурьинск-Полиметалл" - в IV квартале текущего года, Прогноз - в I квартале 2024 года.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшими акционерами являются группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%) и фонды BlackRock (около 10%).