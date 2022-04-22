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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:08

Petropavlovsk увеличил производство золота в январе-марте на 8%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2022 года Petropavlovsk увеличил производство золота на 8%, до 103 тысяч унций. Как сообщила компания, это произошло за счет роста производства на Пионере, а также объемов переработки стороннего концентрата.

Petropavlovsk снижает прогноз производства на 2022 год до 375-405 тысяч унций с 380-420 тысяч унций: прогноз производства из собственного сырья остается на уровне 345-365 тысяч унций, а из стороннего - снижается до 30-40 тысяч унций с 35-55 тысяч унций.

Продажи Petropavlovsk в I квартале составили 89,8 тысяч унций.

Компания подала заявку на новую лицензию на экспорт золота, говорится в материалах Petropavlovsk.

Petropavlovsk Пионер
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