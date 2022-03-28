"Прииск Соловьевский" в 2021 году снизил чистую прибыль по РСБУ на 20%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Прииск Соловьевский" по итогам 2021 года снизил чистую прибыль по РСБУ на 20%, до 4,5 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 5%, до 15,5 млрд рублей, в то время как себестоимость - на 17%, до 8,5 млрд рублей.

Банковского долга у компании на конец года не было.

Как говорится в отчете компании, в январе 2022 года "Прииск Соловьевский" купил у ЗДП "Коболдо" 100% компании "Караурак", которой принадлежит золотороссыпная лицензия на Малый Кенгурак в Амурской области. Стороны оценили сделку в 50 млн рублей.

"Прииск Соловьевский" занимается добычей рассыпного и рудного золота в Амурской области и Забайкалье. По данным Союза золотопромышленников РФ, компания входит в топ-15 российских золотодобытчиков. Помимо непосредственно АО "Прииск Соловьевский" в группу входят ГДК "Одолго", артель "Исток" и другие структуры.

Крупнейшими акционерами АО "Прииск Соловьевский" являются гендиректор, член совета директоров Федор Сидоров (по данным за 2021 год, 31%) и глава совета директоров Валентин Сидоров (почти 35%).