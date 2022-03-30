EBITDA "Русала" во втором полугодии 2021 года составила $1,58 млрд

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "Русала" во втором полугодии 2021 года выросла в 2,4 раза к данным годичной давности, составив $1,578 млрд, говорится в сообщении компании.

Это несколько ниже прогнозов аналитиков: в частности, "Ренессанс капитал" прогнозировал этот показатель на уровне $1,585 млрд, Sinara - $1,636 млрд, BCS - $1,668 млрд.

По сравнению с итогом первого полугодия EBITDA во втором полугодии выросла на 20%.

Рентабельность по EBITDA за второе полугодие составила 24,1% против 14,3% годом ранее.

В целом за 2021 года EBITDA выросла в 3,3 раза, до $2,893 млрд.

Выручка "Русала" во втором полугодии подросла на 43,8% к данным годичной давности и на 20% к первому полугодию, до $6,545 млрд. В 2021 году выручка "Русала" достигла $12 млрд, что на 40% выше уровня 2020 года.

Средняя цена реализации алюминия "Русала" за год выросла на 41%, до $2553 за тонну, при росте цены на LME на 39% (до $2303 за тонну) и средней премии на 70% (до $250 за тонну). Продажи продукции с добавленной стоимостью выросли на 18% за год, составив 2,034 млн тон, а ее доля в общих продажах достигла 52% против 44% годом ранее.

При этом себестоимость тонны алюминия в 2021 году поднялась на 9,9%, до $1661 за тонну (по сравнению с $1512 за тонну в 2020 году) в связи с ростом затрат на энергию и другие материалы.

Чистая прибыль "Русала" во втором полугодии составила $1,207 млрд, что на 37% выше показателя годичной давности, но на 40% ниже итога первого полугодия. За год чистая прибыль компании выросла в 4,2 раза, до $3,225 млрд.

Скорректированная чистая прибыль компании (без учета доли в результатах ГМК "Норильский никель" и неденежных статей) выросла во втором полугодии в 7 раз к данным годичной давности, достигнув $857 млн, за год - $1,536 млрд против $60 млн годом ранее.

Нормализованная (recurring) чистая прибыль (скорректированная чистая прибыль + эффективная доля компании в прибыли "Норникеля", за вычетом налога на прибыль) за второе полугодие выросла на 40% к данным годичной давности, до $1,495 млрд. За год этот показатель увеличился на 233%, составив $3,3 млрд.

Чистый денежный поток от операционной деятельности подрос на 5% за год, составив $1,146 млрд.

Оборотный капитал "Русала" вырос за год на 81%, составив $2,93 млрд.

Capex возрос за год на 33%, составив $1,192 млрд.

Чистый долг компании сократился за год на 14,6%, до $4,75 млрд.

В корпорации отметили, что введенный Австралией 20 марта запрет на экспорт глинозема и бокситов в Россию затронет почти 20% ее потребности в этом сырье.

Также "Русал" напомнил о временной остановке производства на Николаевском глиноземном заводе, где годом ранее было произведено 1,8 млн тонн глинозема. Николаевский завод приносил около 20% от общего выпуска глинозема "Русала", это второй крупнейший глиноземный актив компании.

"Русал" признавал риск недозагрузки российских алюминиевых заводов в связи с текущей внешнеполитической ситуацией - эта была одна из причин обращения компании в правительство с просьбой смягчить последствия роста ключевой ставки ЦБ для своих кредитов.

Тогда же компания отмечала, что, помимо остановки Николаевского глиноземного завода и блокировки его финансовой деятельности, существует риск остановок поставок сырья с зарубежных активов, в том числе с глиноземного завода Aughinish (Ирландия). Aughinish - крупнейший глиноземный актив "Русала", в 2021 году выпустил 1,88 млн тонн глинозема (23% от общего выпуска сырья).

Помимо сложностей с сырьем, "Русал" отметил возможность перебоев с поставкой оборудования. "В связи с санкциями в отношении России у "Русала" потенциально могут возникнуть трудности с поставкой оборудования, что может привести к отсрочке реализации инвестиционных проектов", - говорится в пресс-релизе.

Возможная замена кредитных линий в валюте долговыми обязательствами, номинированными в рублях, может негативно сказаться на финансовых результатах в связи с высокими процентными ставками на рублевом рынке, вызванными общей нестабильностью, и установленной Банком России ключевой ставкой на уровне 20%, подчеркнула компания.

В то же время, недавно объявленное правительством РФ намерение изменить регулирование цен на металлы на внутреннем рынке может негативно сказаться на рентабельности компании.

"Компания продолжает оценку влияния этих обстоятельств на финансовое положение и результаты деятельности в 2022 году и далее, и сделает дополнительные объявления, если и когда это будет необходимо", - отмечается в сообщении.