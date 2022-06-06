"Русал" подал в австралийский суд иск к Rio Tinto насчет доступа к своей доле в QAL

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Структура "Русала" подала иск в Федеральный суд Австралии к компании Rio Tinto, стремясь вернуть доступ к своей 20%-й доле в СП по производству глинозема в этой стране Queensland Alumina (QAL), сообщает Bloomberg со ссылкой на австралийские СМИ.

Австралийская "дочка" "Русала" Alumina and Bauxite Company считает, что Rio Tinto некорректно использовала положения договора об СП, позволяющие ей взять под контроль 20%-ю долю в QAL в случае, если "Русал" подвергнется санкциям. Законных оснований для применения этих норм не было, Rio нарушила договорные обязательства в рамках СП, считает "Русал".

"Русал", находившийся в SDN list в 2018 году, на данный момент не подпадает ни под какие санкции.

В пресс-службе "Русала" подтвердили обращение в суд по этому поводу.

"Русал" подал в суд на Rio, QAL и ряд дочерних компаний Rio с целью восстановить как участие "Русала" в принятии управленческих решений, так и его доступ к своей доле глинозема.

Австралия в конце марта ввела запрет на экспорт в Россию глинозема и бокситов в рамках санкций против Москвы. Австралийское правительство заявило, что на долю Австралии приходится почти 20% поставляемого в Россию глинозема, и прекращение экспорта ключевых компонентов для производства алюминия ограничит выпуск в РФ металла, имеющего, в том числе, важную роль для оборонной промышленности.

В свою очередь Rio объявила о намерении разорвать все коммерческие отношения с российским бизнесом в связи с действиями РФ на Украине. Rio получила единоличный контроль над QAL в апреле, лишив "Русал" доступа к его доле в продукции СП.