Kyodo сообщило о скором запрете поставок дорогих японских машин в Россию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство Японии планирует уже на следующей неделе запретить экспорт в Россию люксовых автомобилей, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственный источник.

Запрет станет частью санкций.

24 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече лидеров стран G7 заявил, что Токио добавит в санкционные списки больше российских граждан и компаний, а также запретит экспорт в Россию предметов роскоши. Это решение было вскоре утверждено.

Под санкции Токио попали 25 человек, в том числе председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и его родственники, основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, родственники секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, главного исполнительного директора компании ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Также в санкционный список было включено 81 предприятие.

После предыдущего раунда санкций российский МИД 21 марта сообщил, что Россия отказывается продолжать переговоры с Японией по мирному договору "ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны".