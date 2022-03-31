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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:43

Япония стала срочно искать новых поставщиков стратегических товаров взамен российских

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Япония примет экстренные меры для обеспечения стабильных поставок стратегических материалов, в которых она в значительной степени зависит от России, поскольку веденные санкции против РФ нарушают цепочки поставок, заявило японское министерство промышленности в четверг.

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"Мы будем тесно взаимодействовать с японскими компаниями, чтобы стимулировать местное производство и альтернативные закупки, и при необходимости окажем решительную политическую поддержку", - говорится в заявлении представителя министерства.

Предусмотренные меры включают государственную поддержку наращивания внутреннего производства, альтернативных закупок и содействия технологическим разработкам в сокращении использования материалов, которые включают сжиженный природный газ (СПГ) и благородные газы, используемые при производстве чипов.

В рамках целевой группы министерство также разработает среднесрочные и долгосрочные планы по укреплению цепочек поставок энергии и товаров, говорится в заявлении министерства.

Министерство определило ключевые товары, обеспечение поставок которых требует принятия экстренных мер. Это нефть, энергетический и коксующийся угли, палладий, используемый в качестве автокатализатора, и ферросплавы, используемые при производстве стали.

СМИ отмечают, что опасения Токио усилились после того, как Россия заявила в среду, что оплата за весь российский экспорт энергоносителей и сырьевых товаров может быть переведена на рубли.

По данным японских СМИ, в прошлом году на Россию приходилось 9% японского импорта СПГ, 3,6% импорта сырой нефти, 13% энергетического угля и 8% импорта коксующегося угля.

По их сообщениям, Япония намерена обратится к странам-производителям нефти и газа с просьбой увеличить производство энергоресурсов.

Япония Россия Украина
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