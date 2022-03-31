Segezha выполняет все обязательства и ждет "позитивного ценового тренда" в I кв.

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group на текущий момент выполняет все обязательства перед контрагентами, следует из заявления компании по итогам публикации отчетности по МСФО за 2021 год.

"Segezha Group внимательно следит за международной конъюнктурой и стремится эффективно адаптироваться к новым условиям работы. Обязательства перед кредиторами, акционерами и партнерами Segezha Group выполняются в полном объеме", - говорится в пресс-релизе.

Компания ожидает в I квартале текущего года "позитивный ценовой тренд, а также увеличение спроса на мешочную бумагу, индустриальную упаковку, пиломатериалы, фанеру и КДК".

В четверг Segezha представила финансовые итоги за прошлый год, сообщив о росте выручки на 34%, до 92,4 млрд рублей, OIBDA - на 68%, до 29,3 млрд рублей, рентабельности по OIBDA - на 7 процентных пунктов, до 32%. Чистая прибыль Segezha по итогам 2021 года составила 15,2 млрд рублей против убытка в 1,3 млрд рублей годом ранее "за счет сильных операционных показателей, роста выручки, маржинальности бизнеса, а также положительного эффекта от курсовых разниц".

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании. АФК "Система" принадлежит 62,2% уставного капитала компании, инвесткомпании Bonum - около 13%. Менеджмент владеет 4,4% акций Segezha.