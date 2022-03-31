Шольц заявил, что ФРГ будет платить РФ за газ в евро согласно контрактам

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в четверг, что плата Германии за газ из РФ по-прежнему будет осуществляться в евро в соответствии с имеющимися контрактами.

"Мы просмотрели контракты. В них говорится, что плата осуществляется в евро. В разговоре с президентом России я объяснил ему, что так и должно остаться, и так и будет", - приводит издание Focus его слова с пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Он также сказал, что для создания новой инфраструктуры для поставок газа в ФРГ потребуется немало времени, однако работа Берлина над диверсификацией источников энергоресурсов продолжится.

Австрийский канцлер также заявил о стремлении Австрии диверсифицировать поставки, чтобы не зависеть от поставок газа из РФ. Он добавил, что санкции, введенные против РФ, должны ослаблять именно ее, а не те страны, что прибегли к ограничительным мерам.

Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил на открытии совещания по развитию авиационной отрасли, что подписал указ о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли.

"Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", - сказал президент.

Ранее G7 и Европейская комиссия заявили, что считают требование РФ оплачивать поставки газа рублями явным нарушением контрактов и призвали компании не выполнять его. В Европе появились опасения в связи с возможным прекращением поставок российского газа на фоне этого заочного спора.