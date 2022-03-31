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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:48

Дочерний банк Ozon исключен из SDN List OFAC Минфина США

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Дочерний банк Ozon пробыл под санкциями США чуть больше месяца: OFAC в четверг исключила его из SDN List, удовлетворив тем самым ходатайство российского маркетплейса.

Ozon банк 24 февраля попал в "черный список" за связь с санкционным Совкомбанком (прежний акционер кредитной организации). Ozon оспорил это решение.

"На дату закрытия сделки Оней банк перестал быть аффилированным с Совкомбанком, а впоследствии - был переименован в Ozon Банк", - сообщал Ozon, напомнив, что целью приобретения актива была банковская лицензия.

В мае прошлого года Совкомбанк закрыл сделку по продаже компании Ozon Оней банка, ее сумма составила 615 млн рублей.

За время, пока OFAC рассматривала апелляцию Ozon, компания обзавелась вторым дочерним банком: Банк России 11 марта зарегистрировал Еком банк. Он получил универсальную лицензию ЦБ на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц).

"Банковская лицензия Ozon банка, которую мы приобрели в 2021 году, - базовая, поэтому имеет ряд ограничений с точки зрения запуска сложных финансовых продуктов. На ее базе мы начали развивать платежные инструменты, которые оказались очень востребованными. Мы видим огромный спрос на наши финансовые продукты и со стороны потребителей, и со стороны предпринимателей, которые сотрудничают с нашей площадкой. Мы планировали получение универсальной лицензии и получили ее на днях - это позволит запускать более широкий спектр сервисов для B2C и B2B-клиентов", - комментировали тогда в пресс-службе Ozon.

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