Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

РЖД запросили у Великобритании лицензию на купонные выплаты по евробондам

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" запросило у Великобритании лицензию на осуществление купонных выплат по еврооблигациям.

Как говорится в отчетности компании, 23 марта она перечислила платеж процентов по кредитному договору RZD Capital, которые затем направляются на выплату купона по еврооблигациям в фунтах (ISIN XS0609017917), на счет RZD Capital (Ирландия), открытый в лондонском отделении Deutsche Bank (выступает банком счета и платежным агентом).

Средства были получены, в связи с чем обязательства РЖД являются своевременно исполненными, однако 25 марта Deutsche Bank проинформировал РЖД о блокировке полученных денежных средств на счетах RZD Capital, что делает невозможным их перечисление держателям облигаций. На дату выпуска отчетности (31 марта - ИФ) указанные платежи считаются замороженными активами и заблокированы на счете банка-агента. Держатели соответствующих еврооблигаций, включая резидентов Великобритании, не получили денежные средства, сообщается в отчетности.

Вместе с тем, также на дату выпуска отчетности банк-корреспондент Credit Suisse продолжает проводить проверку на соответствие внутренним требованиям и действующим санкционным ограничениям перевода денежных средств, направленных РЖД 22 марта на выплату купонного платежа по еврооблигациям в швейцарских франках (ISIN CH0522690715).

"Пока нет информации о статусе данных платежей. Со стороны РЖД вся необходимая обосновывающая информация предоставлена в банк-корреспондент", - сказали "Интерфаксу" в монополии.

"С целью разблокировки средств и ускорения прохождения платежей по цепочке банков-корреспондентов, компания направила запрос в Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) на получение лицензии на проведение указанных выше платежей. Компания предпринимает все доступные действия, чтобы выполнить свои обязательства перед держателями ценных бумаг", - говорится в отчетности РЖД.

РЖД попали под британские санкции 24 марта.

РЖД Великобритания RZD Capital Ирландия Deutsche Bank Credit Suisse
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Франция и Германия заявили о готовности к возможному прекращению поставок газа из РФ

Франция и Германия заявили о готовности к возможному прекращению поставок газа из РФ

Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 апреля вырастут на 30%

Москва ввела санкции против высшего руководства Евросоюза

США смогут вводить санкции за любые связи с аэрокосмической, морской, электронной отраслями РФ

"Газпром" забронировал 20% "Ямала-Европы" на ближайшую ночь на фоне похолодания в ЕС

Дочерний банк Ozon исключен из SDN List OFAC Минфина США

Указ Путина о порядке оплаты иностранными покупателями газа РФ. Полный текст

Золотовалютные резервы РФ за пять недель сократились почти на $39 млрд

Путин подписал указ о переводе оплаты экспорта газа в рубли

Путин подписал указ о переводе оплаты экспорта газа в рубли

Источник назвал оценку возможных убытков Сбера и ВТБ от участия в госпрограммах поддержки

Источник назвал оценку возможных убытков Сбера и ВТБ от участия в госпрограммах поддержки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });