РЖД запросили у Великобритании лицензию на купонные выплаты по евробондам

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" запросило у Великобритании лицензию на осуществление купонных выплат по еврооблигациям.

Как говорится в отчетности компании, 23 марта она перечислила платеж процентов по кредитному договору RZD Capital, которые затем направляются на выплату купона по еврооблигациям в фунтах (ISIN XS0609017917), на счет RZD Capital (Ирландия), открытый в лондонском отделении Deutsche Bank (выступает банком счета и платежным агентом).

Средства были получены, в связи с чем обязательства РЖД являются своевременно исполненными, однако 25 марта Deutsche Bank проинформировал РЖД о блокировке полученных денежных средств на счетах RZD Capital, что делает невозможным их перечисление держателям облигаций. На дату выпуска отчетности (31 марта - ИФ) указанные платежи считаются замороженными активами и заблокированы на счете банка-агента. Держатели соответствующих еврооблигаций, включая резидентов Великобритании, не получили денежные средства, сообщается в отчетности.

Вместе с тем, также на дату выпуска отчетности банк-корреспондент Credit Suisse продолжает проводить проверку на соответствие внутренним требованиям и действующим санкционным ограничениям перевода денежных средств, направленных РЖД 22 марта на выплату купонного платежа по еврооблигациям в швейцарских франках (ISIN CH0522690715).

"Пока нет информации о статусе данных платежей. Со стороны РЖД вся необходимая обосновывающая информация предоставлена в банк-корреспондент", - сказали "Интерфаксу" в монополии.

"С целью разблокировки средств и ускорения прохождения платежей по цепочке банков-корреспондентов, компания направила запрос в Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) на получение лицензии на проведение указанных выше платежей. Компания предпринимает все доступные действия, чтобы выполнить свои обязательства перед держателями ценных бумаг", - говорится в отчетности РЖД.

РЖД попали под британские санкции 24 марта.