РЖД перестроят логистику после отказа Финляндии от грузоперевозок

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" сообщило, что перестраивает логистику на фоне закрытия грузоперевозок с Финляндией.

Отправка грузов в Финляндию прекратилась с 26 марта, поскольку из-за санкций финская железнодорожная компания VR Group уведомила РЖД о невозможности приема грузовых поездов. Возврат вагонов из Финляндии в Россию пока продолжается.

"Для расширения экспортных возможностей ведем переговоры с Китайскими железными дорогами по дополнительной передаче грузовых поездов", - сообщают РЖД и отметила рост экспортных перевозок по альтернативным направлениям.

С 16 марта среднесуточная погрузка в Азербайджан и транзитом через Азербайджан выросла на 20,9%, через погранпереход Наушки с Монголией - на 11,1%, через Казахстан в Китай - рост в 2,2 раза, в Белоруссию и через Белоруссию - почти в 2 раза, сообщили в РЖД.

С 28 марта VR Group также прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro.

VR Group 1 марта заявил о прекращении сотрудничества с РЖД, кроме необходимого для трансграничного сообщения. Решение должно было действовать до особого распоряжения