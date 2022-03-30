РЖД и ЧТПЗ столкнулись с проблемами при выплате купонов по евробондам

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские компании, прямо или косвенно затронутые санкциями, продолжают сообщать о проблемах с проведением купонных выплат по евробондам. ОАО "РЖД" и "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) раскрыли, что не смогли осуществить купонные платежи в срок.

Согласно сообщению РЖД, компания предприняла попытку перевести процентный платеж по евробондам-2026 в швейцарских франках, однако эмитент еврооблигаций, RZD Capital, не получил средства для выплаты купона в связи с "юридическими и регуляторными комплаенс-обязательствами корреспондентской банковской сети". Соответственно, купонный платеж, приходившийся на 14 марта, произведен не был.

Выпуск "зеленых" еврооблигаций на 250 млн швейцарских франков компания разместила в 2020 году. Купон по нему выплачивается раз в год.

ЧТПЗ о проблемах с выплатами сообщил в своем отчете по МСФО. Купонный платеж по долларовым евробондам приходился на 21 марта.

Компания должным образом осуществила выплату процентов, но в результате блокировки платежа банком-корреспондентом, Citibank, выплата процентов в указанный срок произведена не была, говорится в отчете. На дату публикации отчетности средства остаются заблокированными банком-корреспондентом, что является потенциальным событием неисполнения обязательств по еврооблигациям, о чем компания уведомила эмитента и доверительного управляющего облигациями, отмечает ЧТПЗ, подчеркивая, что компания принимает все возможные действия для разблокировки средств.

Выпуск-2024 на $300 млн для ЧТПЗ был дебютным, купон по нему платится дважды в год. Завод входит в группу ТМК, основатель которой, Дмитрий Пумпянский, ранее подпал под санкции ЕС. После этого он вышел из числа бенефициаров ТМК.

Ряд российских заемщиков на фоне введения беспрецедентных санкций в отношении РФ начали в последние недели сообщать о технических проблемах с проведением платежей по еврооблигациям. О блокировке выплат на различных этапах уже заявили "Северсталь", "ЕвроХим", "СУЭК" и "РусГидро". У РЖД, попавших в санкционный список Великобритании, в зависшем состоянии находятся уже два платежа.