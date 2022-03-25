Платежный агент по евробондам РЖД в фунтах пока не обработал купонный платеж

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Держатели евробондов ОАО "РЖД" в фунтах стерлингов пока не получили причитающийся им от подпавшей под британские санкции компании купонный доход.

Платежный агент по еврооблигациям с погашением в 2031 году получил перечисленные РЖД средства на выплату купона, однако обрабатывать платеж пока не стал, сообщила компания.

РЖД должны 25 марта выплатить купон по выпуску, номинированному в британских фунтах. Накануне Великобритания включила РЖД в свои санкционные списки. Какой-либо лицензии, разрешающей операции с фигурантом списка и его ценными бумагами, регулятор при этом не выдал - по крайней мере, такой документ на данный момент не опубликован.

Согласно сообщению РЖД, лондонское подразделение Deutsche Bank AG, выступающее основным платежным агентом, подтвердило получение купонного платежа от заемщика, сообщив при этом, что платеж не будет обработан в дату выплаты "в связи с юридическими и регуляторными обязательствами" агента.

Компания продолжит поддерживать связь с платежным агентом в связи с этим событием, говорится в сообщении.