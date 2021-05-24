Роскомнадзор предупредил Google о возможном замедлении его работы

По данным регулятора, Google вышел на первое место в России по объему запрещенного контента

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - После удаления соцсетью Twitter 91% запрещенной в РФ информации Google вышел на первое место по количеству противоправного контента, из-за чего скорость его работы в РФ может быть ограничена, заявили в Роскомнадзоре.

"После того, как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству не удаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям. На сегодняшний день на YouTube не удалено порядка пяти тысяч запрещенных материалов. Больше всего - 3,5 тыс. - с призывами к экстремизму. Более 900 - материалов, признанных запрещенными судом", - говорится в сообщении ведомства.

Всего Роскомнадзор направил в адрес администрации Google более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления противоправной информации.

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