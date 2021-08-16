"Царьград" отказался от мировой с Google по делу об удалении YouTube-канала

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Царьград" отказался от заключения мирового соглашения с Google в рамках рассмотрения жалобы американской компании на решение суда, по которому ей назначили прогрессивную неустойку в случае отказа восстановить аккаунт телеканала на YouTube, заблокированный из-за санкций США в отношении его учредителя Константина Малофеева.

"Руководством телеканала "Царьград" принято решение отказаться от каких-либо переговоров с представителями компании Google по поводу мирового решения судебного спора. Google, если компания по-прежнему хочет работать в России, придется либо исполнить законы нашей страны и разблокировать канал "Царьград-ТВ", либо заплатить гигантский штраф. "Царьград" согласен на любой вариант", - говорится в заявлении телеканала, поступившем в "Интерфакс".

12 июля в ходе рассмотрения апелляционных жалоб 9 Апелляционный арбитражный суд удовлетворил ходатайство представителя Google LLC, который просил отложить судебное заседание для заключения мирового соглашения с "Царьградом" на 16 августа.

"Все это время телеканал "Царьград" предлагал Google исполнить решение первичного суда, не дожидаясь, когда решение вступит в силу и придется платить штраф. Но переговоры под надуманными предлогами со стороны юристов интернет-гиганта затягивались. Представители Google вместо конструктивного разговора постоянно выдвигали разного рода переговорные условия, которые якобы могли позволить перейти к решению сути вопроса. В итоге создалось ощущение, что Google специально затягивает любой переговорный процесс и волокитит", - говорится в заявлении.

По словам Малофеева, все деньги, которые могут быть заплачены Google в качестве неустойки, пойдут на создание российской альтернативы YouTube. "Ни копейки от штрафа, который заплатит Google, если не исполнит решения суда, не пойдет мне в качестве дивидендов. Если штраф будет выплачен в нашу пользу, мы потратим все эти деньги на создание видеохостинга, альтернативного YouTube. Чтобы не надо было больше пользоваться вражеской платформой. Делаю сейчас такое заявление, чтобы больше не было инсинуаций на эту тему", - сказал Малофеев, чьи слова приводятся в заявлении телеканала.

По его мнению, Google "везде не замечает суверенитета государства". "Так происходит ровно до тех пор, пока государство не принуждает их себя заметить. И я рад, что Россия становится на цифровом пространстве суверенной. Как это сделал Китай в свое время. Как это сейчас происходит в Евросоюзе, где на IT-гигантов накладывают многомиллионные штрафы", - сказал он.

28 июля 2020 года телеканал "Царьград ТВ" сообщил о блокировке своего аккаунта на YouTube, который к тому моменту набрал 1 млн подписчиков. В пресс-службе Google "Интерфаксу" сообщили, что блокировка телеканала связана с исполнением компанией законодательства о санкциях. Основатель телеканала Малофеев находится под санкциями США с конца 2014 года в связи с событиями на востоке Украины. В конце августа 2020 года обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о восстановлении своего аккаунта на YouTube и возмещении недополученных в связи с его удалением средств от монетизации контента.

13 апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск НАО "Царьград медиа" к Google в полном объеме. В случае неисполнения вступившего в силу решения суд постановил наложить на ответчиков прогрессирующую судебную неустойку, стартовая величина которой составляет 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта с условием еженедельного увеличения суммы в два раза. Это первое решение по существу на основании новой нормы - ст. 248.1 АПК РФ (исключительная компетенция арбитражных судов РФ по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера), которая была введена законом от 8 июня 2020 года.

Установленная судом формула расчета неустойки предусматривает, что уже на 17-й неделе неисполнения решения суда накопленная сумма превысит величину годовой выручки ООО "Гугл" за 2020 год (85,46 млрд руб.), составив 91,75 млрд руб. По подсчетам юридической фирмы Baker & McKenzie, которая выступала представителем Google в суде, через 7 месяцев после вступления решения в силу размер неустойки достигнет 94 трлн рублей и почти сравняется с капитализацией материнской компании Google - Alphabet, писал Forbes в начале мая.

Google c решением суда не согласился и обжаловал его в апелляционной инстанции. Жалобы были поданы всеми тремя ответчиками: ООО "ГУГЛ", Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США).