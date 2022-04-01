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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Думе предложили признать стратегической деятельностью бронирование авиабилетов

Думе предложили признать стратегической деятельностью бронирование авиабилетов
Фото: Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правительство предложило принять закон об отнесении к стратегической деятельности работу в России автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП), что будет предполагать контроль со стороны комиссии по иностранным инвестициям.

Законопроект № 98359-8 внесен в Госдуму.

Это поправки в закон об осуществлении иностранных инвестиций в России. Перечень стратегических видов деятельности (сейчас их 46) предлагается дополнить деятельностью, связанной с разработкой и созданием АИС ОВП, а также входящих в ее состав информационно-телекоммуникационной сети, баз данных, операторов.

В пояснительной записке говорится, что в условиях санкций блокировка доступа для отечественных авиакомпаний к системам бронирования, подконтрольным иностранным государствам, повышает риски дестабилизации пассажирских перевозок.

"Деятельность (компаний - ИФ), связанных с разработкой, созданием и эксплуатацией автоматизированной системы оформления воздушных перевозок, в целях обеспечения суверенитета Российской Федерации при выполнении воздушных перевозок, должна осуществляться на основе отечественных компонентов организациями-резидентами Российской Федерации", - пишут чиновники.

31 марта сообщалось, что крупнейшие российские авиакомпании, включая группу "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии", до июня 2022 года могут заключить договоры с отечественными провайдерами систем бронирования билетов. Для этого они до мая должны провести тендеры. Выбранные подрядчики, как ожидается, подготовят план по переходу авиакомпаний на отечественные системы бронирования до 30 октября 2022 года.

Сейчас российские крупные авиакомпании пользуются услугами в основном иностранных провайдеров: американских Sabre и Navitaire, испанской Amadeus. В 2019 году сообщалось, что Sabre для локализации своих серверов в РФ учредило СП с российским АО "Интегро текнолоджиз".

После введения западных санкций Sabre и Amadeus расторгли дистрибуторские отношения с "Аэрофлотом". Как отмечал "Коммерсантъ", к критическим последствиям это не привело: перевозчик потерял лишь один из многих каналов продажи билетов. Гораздо большую угрозу представляет отключение инвенторных систем, где хранятся все данные о работе авиакомпании.

В России есть две системы бронирования - Leonardo (в числе ее клиентов - Red Wings, "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр") и "Онлайн резервейшн систем" (ОРС, им пользуется "Азимут").

Госдума Правительство АИС ОВП Sabre Navitaire Amadeus Leonardo ОРС Аэрофлот
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