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Локализацию систем бронирования авиабилетов в РФ могут перенести на конец 2022 года

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Обязательная локализация в РФ систем бронирования авиабилетов может быть перенесена на конец 2022 года - ранее этот процесс планировалось завершить на год раньше.

Подготовкой соответствующего постановления правительства, как ожидается, займутся Минтранс, ФСБ, МВД и Минэкономразвития РФ, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с проектом общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. В понедельник, 18 мая, этот документ рассматривался на совещании в правительстве.

В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев.

Летом 2019 года тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому все серверы систем бронирования билетов, используемые российскими авиакомпаниями для внутренних перевозок, должны находиться в РФ. Ответственным за подготовку постановления был Минтранс.

Как заявляли в ведомстве, локализация будет происходить в три этапа. В 2019 году иностранные провайдеры должны были создать совместные с российскими резидентами предприятия. В 2019-2020 гг. нужно разместить на территории РФ серверы и системы передачи данных. До конца 2021 года в Россию нужно было переместить персональные базы данных и технологии.

Подготовить такие изменения в законодательство несколько лет назад поручал президент Владимир Путин. Подразумевалось, что это обеспечит конфиденциальность данных, "окажет противодействие актам незаконного вмешательства в области транспортной безопасности".

В настоящее время большинство авиакомпаний РФ пользуются услугами иностранных провайдеров систем бронирования: "Аэрофлот" работает с американской Sabre, S7 и "Уральские авиалинии" - с испанской Amadeus, "Победа" - с американской Navitair. Исключение - "ЮТэйр", работающая с российской "Сирена-трэвел", и авиакомпания "Азимут", провайдером которой является "Национальная система бронирования" (разработана "Ростехом" совместно со структурами частных владельцев аэропорта "Внуково").

В прошлом году сообщалось, что Sabre для локализации своих серверов в РФ учредило СП с российским АО "Интегро текнолоджиз".

Минтранс Дмитрий Медведев

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