Tesla установила очередной рекорд квартальных поставок автомобилей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. увеличил поставки в первом квартале 2022 года на 68% в годовом исчислении, до рекордных 310 048 машин, сообщила компания.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали квартальные поставки Tesla на уровне 309 158 автомобилей, опрошенные The Wall Street Journal - 317 тысяч.

В прошедшем квартале Tesla произвела 305 407 автомобилей.

Глава Tesla Илон Маск написал в Twitter 2 апреля, что прошедший квартал был для компании "исключительно сложным" в связи с проблемами в цепочках поставок и политикой нулевой терпимости к COVID-19 в Китае.

Tesla была вынуждена приостановить производство на предприятии в Шанхае в конце марта из-за ковид-ограничений.

"Блестящая работа команды Tesla и ключевых поставщиков спасла ситуацию", - написал Маск.

Квартальные поставки Tesla являются одним из ключевых показателей, публикуемых компанией, а также считаются барометром общего спроса на электромобили в мире.