Рубль дешевеет к доллару и евро в ожидании информации о новых санкциях

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Рубль дешевеет к доллару и евро в начале торгов понедельника на "Московской бирже" в ожидании новой информации о подготовке западными странами очередного пакета антироссийских санкций.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 84,52-85,32 руб./$1, по итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 65 копеек, до 84,6 рубля. Евро подорожал на 58 копеек, до 93,57 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 61,85 копейки к уровню закрытия 1 апреля, до 88,64 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,17 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,42 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов понедельника в ожидании дополнительной информации об антироссийских санкциях. Участники торгов также отыгрывают отсутствие нового позитива в российско-украинских переговорах, которые возобновились в онлайн-формате в пятницу, 1 апреля.

Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский сказал "Интерфаксу", что считает, что украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины, но проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах.

Отвечая на вопрос о том, состоялись ли 1 апреля переговоры между делегациями, Мединский сказал: "Это правда. Работа шла и вчера весь день, и сегодня продолжалась как на уровне глав делегаций, так и экспертов". При этом Мединский подчеркнул, что "работа продолжится и в понедельник".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что страны ЕС введут в отношении России новые санкции. "В ближайшие дни мы примем новые меры", - сказал он, подчеркнув, что президент России и те, кто его поддерживают, "почувствуют последствия" этих санкций.

Послы стран Евросоюза планируют собраться в среду, чтобы обсудить пакет новых санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщила Financial Times со ссылками на информированные источники. По их данным, это могут быть как персональные ограничения, так и эмбарго на экспорт российских товаров. В частности, предлагается обсудить дополнительные ограничения и эмбарго на ввоз из России энергоносителей, таких как уголь, нефть и газ, запрет на использование российскими судами портов ЕС.

Санкции могут быть отменены, если переговоры российских и украинских представителей приведут к прекращению военной операции на Украине, заявил NBC госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что санкции не обязательно должны никогда не заканчиваться, поскольку их цель - изменение политики России. Госсекретарь отметил, что развитие событий будет зависеть от действий России. В в интервью телеканалу CNN Блинкен заявил, что США постоянно обсуждают с союзниками дальнейшее ужесточение санкций против России и продолжат снабжать Украину оружием.

Трейдеры на глобальном рынке продолжают оценивать свежие данные по динамике рынка труда США в марте, которые показали, что уровень безработицы в минувшем месяце упал до нового минимума за период пандемии - до 3,6% с 3,8% в феврале. Эксперты в среднем ожидали снижения до 3,7%, сообщает Bloomberg.

Количество рабочих мест в экономике страны в марте увеличилось на 431 тысячу, тогда как аналитики ожидали подъема на 490 тысяч. По пересмотренным данным, в феврале показатель подскочил на 750 тысяч, а не на 678 тысяч, как сообщалось ранее.

Данные о безработице являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики. Продолжающееся снижение безработицы поддерживает доводы в пользу более быстрого ужесточения политики американским ЦБ.

В центре рынков на этой неделе - протокол заседания ФРС от 15-16 марта, по итогам которого американский ЦБ принял решение поднять базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта (п.п.).

Опубликованный по итогам мартовского заседания точечный график прогнозов (dot plot; диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков в отношении процентных ставок) показывает, что большинство руководителей ожидает еще шести повышений ставки по 0,25 п.п. в текущем году.

Цены на нефть поднимаются в понедельник утром после максимального почти за 2 года падения по итогам прошлой недели.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае, где продолжается рост заболеваемости COVID-19, в связи с чем власти сохраняют жесткие ограничительные меры. Ожидания ослабления спроса на энергоресурсы в Китае стали одним из факторов, обусловивших снижение цен на нефть на прошлой неделе.

Другим важным фактором стало заявление США, а вслед за ними и других стран-участников МЭА, о намерении высвободить нефть из стратегических резервов с целью ограничения роста цен.

К 10:05 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,3%, до $105,75 за баррель. Майские фьючерсы на нефть WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,28%, до $100,54 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 11,1%, WTI - на 12,8%, недельное падение стоимости обеих марок стало самым существенным с апреля 2020 года.