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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Попавший под санкции Глеб Франк продал контрольные доли в РРПК и "Русском крабе"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Глеб Франк, подпавший под санкции США, продал контрольные доли в РРПК и ГК "Русский краб" и ушел с поста председателя советов директоров, сообщают представители бизнесмена.

Речь идет о продаже доли в 70,1% в ГК "Русский краб", доли в 70,09% в ООО "Русская рыбопромышленная компания". Продана также контрольная доля в ООО "Роквелл Капитал".

Приобретателями этих долей стали топ-менеджеры, участвующие в управлении активами: Евгений Орлов, Антон Чертков, Александр Сапожников, Савелий Карпухин и Станислав Аксенов. Сделки были совершены на рыночных условиях.

17 марта 2022 года Франк ушел с поста председателя советов директоров ГК "Русский краб" и РРПК. На эти посты избран Евгений Орлов.

"Я принял решение продать контрольный пакет акций в активах ключевым менеджерам, которые помогали мне развивать данные активы на протяжении последних лет. Уверен, что они справятся с задачей сохранения стабильности операционной деятельности, рабочих мест, обеспечат выполнение обязательств перед покупателями продукции и кредиторами без моего участия. Я намерен сфокусироваться на личных проектах в Российской Федерации, о которых сообщу дополнительно", - передали представители слова Франка.

В настоящее время приоритетами компаний являются сохранение рабочих мест, обеспечение стабильности промысла и бесперебойных поставок производимой продовольственной продукции, подчеркивается в сообщении.

24 марта стало известно, что Франк включен в санкционный список Минфина США - SDN Listкак лицо, связанное с Ксенией Франк, аффилированной с железнодорожным оператором "Трансойл" (принадлежит Геннадию Тимченко).

РРПК занимает первое место в России и третье в мире по добыче минтая. Она также добывает сельдь, треску, пикшу, лемонему и краба. Основные зоны промысла расположены в Беринговом и Охотском морях. У инвесткомпании Франка "Роквелл капитал" есть проекты в ряде других отраслей, включая лесопереработку.

РРПК Русский краб Глеб Франк США Роквелл Капитал Евгений Орлов
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