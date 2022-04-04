Британские регуляторы проверят ситуацию с приостановкой торгов никелем на LME

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Британские финрегуляторы начали проверку действий Лондонской биржи металлов (LME), остановившей торги никелем в марте, и дали понять, что ждут от биржи серьезных действий для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Как сообщалось, торги никелем на LME были приостановлены 8 марта, когда цена металла выросла почти втрое за две сессии и превысила отметку в $100 тыс. за тонну. Все совершенные в тот день сделки общим объемом порядка $3,9 млрд были отменены. Приостановка торгов на LME произошла впервые с 1985 года. Спустя неделю, 15 марта, биржа объявила о намерении возобновить торги, установив 5%-ный дневной лимит колебаний цен на никель. В дальнейшем лимит был расширен до 12%.

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании заявило в понедельник, что проверит, каким образом LME осуществляла приостановку торгов 8 марта и их возобновление неделей позже. Банк Англии, тем временем, сообщил, что планирует проверить действия клиринговой палаты LME в этой ситуации.

Оба регулятора ждут, что LME найдет способы улучшить практики в сфере управления, надзора за рынками и риск-менеджмента. Биржа в ответ на это заявила, что назначит независимых экспертов для проведения самостоятельной проверки.

Отмена торговых сделок 8 марта спасла ряд брокерских компаний от банкротства, однако разозлила хедж-фонды, рассчитывавшие на крупные прибыли от продажи никеля по близким к рекордным ценам, пишет The Wall Street Journal.

Приостановка торгов была связана, в частности, с тем, что китайская Tsingshan Holding Group, один из ведущих мировых производителей никеля, не смогла выполнить требование о внесении дополнительных гарантийных депозитов для крупной открытой позиции на продажу никеля.

Некоторые трейдеры и фондовые управляющие после приостановки торгов никелем поставили под сомнение компетентность совета директоров LME, отмечая, что он состоит преимущественно из финансистов, которым не хватает экспертизы в сырьевой сфере.

Вопросы вызвал и тот факт, что некоторые из членов совета также входят в советы директоров банков или работают в банках, которые могли выиграть от решения LME об отмене сделок 8 марта. Так, глава совета директоров LME Гей Хьюи Эванс входит в совет директоров Standard Chartered Plc, кредитовавшего Tsingshan наряду с рядом других банков.

В LME отмечают, что связь членов совета директоров с банками не повлияла на решение биржи о приостановке торгов.

Тем не менее, как сообщило FCA, биржа согласилась назначить дополнительных независимых директоров, чтобы улучшить экспертный состав совета директоров.

FCA ожидает, что LME "внимательно изучит, каким образом, последние события должны изменить ее подход к рыночной структуре". Биржа, в свою очередь, заявила, что распространит требование к участникам рынка о ежедневном раскрытии частных позиций в никеле на другие металлы. В дальнейшем LME хотела бы получать информацию о частных транзакциях в режиме реального времени, но признает, что осуществить это будет довольно сложно.