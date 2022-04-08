Совет директоров "Аэрофлота" утвердил Александровского на посту генерального директора

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" утвердил на должность генерального директора Сергея Александровского.

Согласно сообщению "Аэрофлота", Александровский также возглавит правление авиакомпании.

В начале марта Александровский был назначен замгендиректора "Аэрофлота". После ухода с поста CEO компании Михаила Полубояринова Александровский стал исполняющим обязанности главы "Аэрофлота".

До этого Александровский возглавлял авиакомпанию "Россия" (входит в группу "Аэрофлот" ).

Совет утвердил заместителя генерального директора - летного директора "Аэрофлота" Эдуарда Советкина членом правления компании. Одновременно из состава правления исключен Андрей Панов, который ранее уволился из компании.

Совет директоров "Аэрофлота" также рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов за 2021 год.

"В связи с полученным убытком группы планируется не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2021 финансового года", - говорится в сообщении.

Рекомендацию по дивидендам совет директоров "Аэрофлота" дает в соответствии с директивой правительства, которое контролирует компанию с долей 57,3%.

Дивидендная политика "Аэрофлота" предполагает выплату минимум 25% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год. 2021 год группа закончила с консолидированным убытком в 34,5 млрд руб.

В последний раз "Аэрофлот" выплачивал дивиденды по итогам 2018 года: выплаты составили 2,6877 руб. на одну акцию, всего - 2,857 млрд руб., или 50% от чистой прибыли по МСФО.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ. Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,0002% - у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении на Московской бирже.