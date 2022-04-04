"Аэрофлот" снизит цены на авиабилеты по РФ с 4 по 12 апреля на 30-35%

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" с 4 по 12 апреля будет продавать билеты по российским направлениям со скидкой в 30-35%, сообщает пресс-служба авиаперевозчика в понедельник.

"Аэрофлот" с 4 по 12 апреля проведет распродажу авиабилетов по российским направлениям. В период проведения акции средний размер скидки составит 30-35%", - говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, предложение действует на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и другими городами России. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток и Хабаровск.

"В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Полёт необходимо совершить в период с 28 апреля по 31 мая 2022 года на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU", - уточняется в сообщении.

Пресс-служба также отмечает, что в случае снятия ограничений на полёты в южные города России в период проведения акции "Аэрофлот" будет готов оперативно предложить специальные условия для оформления перевозки по этим маршрутам.

Одиннадцать аэропортов юга и центра России, в том числе курортов Анапа и Геленджик, закрыты с 24 марта, после начала спецоперации на Украине. Сейчас запрет на полеты продлен до 7 апреля.