Аналитики ждут спада пассажиропотока группы "Аэрофлота" в марте в пределах 14-29%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В марте пассажиропоток группы "Аэрофлот" снизится в годовом измерении в диапазоне 14-29%, считают опрошенные "Интерфаксом" аналитики инвестбанков.

В марте 2021 года группа перевезла 2,8 млн пассажиров. В марте этого года пассажиропоток составит около 2-2,4 млн человек, считает аналитик банка "Синара" Анастасия Егазарян. В связи с рядом санкционных ограничений сильно просядут перевозки группы в международном сегменте, считает она. "Внутренние перевозки вряд ли будут расти из-за закрытия аэропортов на юге", - отметила Егазарян.

По мнению аналитика "ВТБ Капитала" Елены Сахновой, всего группа перевезет в марте 2 млн человек: из них 1,8 млн - внутри России, остальные 200 тысяч - на зарубежных направлениях. Все российские авиакомпании перевезут в этом месяце около 5,2 млн человек, следует из расчетов "ВТБ Капитала" - относительно марта 2021 года это меньше на 20%. При этом на внутренних линиях будет перевезено 4,8 млн пассажиров (-14%), на международных - 360 тыс. (-61%).

24 марта группа "Аэрофлот" (включает одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию") отчиталась о пассажиропотоке за февраль 2022 года. Всего перевезено 2,8 млн пассажиров, что соответствует оперативным данным Росавиации, опубликованным в начале марта. В сравнении с февралем 2021 года показатель вырос на 25%. На внутренних линиях перевезено 2,1 млн пассажиров (+6%), на международных - 700 тысяч (рост в 2,6 раза). На конец февраля в парке группы было 357 самолетов.

После 24 февраля авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли воздушное пространство для российских перевозчиков. На юге России Росавиация с 24 февраля закрыла 11 аэропортов. Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей (а также их техобслуживание и страхование) и обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими перевозчиками.